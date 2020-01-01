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سلطنة عُمان ترحب بتطبيع البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي

الأحد 13 سبتمبر 2020 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطنة عُمان ترحب بتطبيع البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

رحبت سلطنة عُمان الأحد، باتفاق التطبيع الذي أبرمته البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التلفزيون العماني، إن "السلطنة رحبت بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة، في إطار حقوقها السيادية، والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".

وتابع: "وتأمل أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اختارته بعض الدول العربية، رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت مسقط رحبت أيضا باتفاق التطبيع الإماراتي، وسط تكهنات بأن تكون عُمان ثالث دولة خليجية تطبع قريبا بعد أبو ظبي والمنامة.

وقوبل اتفاق التطبيع البحريني برفض فلسطيني واسع على المستويين الشعبي والرسمي، إضافة إلى استياء كبير بالشارع البحريني.

ومن المفترض أن تشارك البحرين والإمارات في توقيع اتفاق تطبيع رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، بعد غد الثلاثاء.

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