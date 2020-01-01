الداخلية : الإغلاق قد يعود في أي لحظة بسبب كورونا

رام الله / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية عضو لجنة الطوارئ العليا غسان نمر، أن سيناريو الإغلاق الشامل قد يعود في أي لحظة، جراء استمرار تسجيل الإصابات بفيروس "كورونا" بشكل كبير.

وأشار نمر في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، إلى أن هذا الأمر كانت أشارت إليه وزيرة الصحة مي كيلة، بسبب تسجيل إصابات بأعداد كبيرة في داخل المحافظات بالمدن والقرى والمخيمات.

واعتبر ذلك "مسألة مخيفة"، وأن لجنة الطوارئ ستتخذ عددًا من الإجراءات وأن كل السيناريوهات مطروحة أمامها، مؤكدًا أنه لا توجد الآن سيناريوهات سوى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشديد الرقابة والمخالفات.

وأشار إلى أنه في حال العودة للإغلاق الشامل ستكون لهذا الإغلاق انعكاسات على تراجع عجلة الاقتصاد، وكذلك إغلاق المدارس.