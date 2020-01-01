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اغلاق 131 مدرسة حتى اللحظة بسبب تفشي فيروس كورونا

الأحد 13 سبتمبر 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق 131 مدرسة حتى اللحظة بسبب تفشي فيروس كورونا



رام الله / سما /

أكد مدير عام الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم إيهاب شكري، أن 131 مدرسة على مستوى الوطن أغلقت بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيها.

وأضاف، ان الإغلاقات تتم لفترة زمنية قصيرة لأغراض التعقيم، وفق اجراءات التنسيق بين وزارتي التربية والصحة.

وأوضح شكري في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن الوضع الوبائي في المدارس مسيطر عليه، وستبقى مفتوحة أمام الطلبة والمعلمين، مشيرا إلى أنه يتم إغلاق الشعبة وتعقيمها في حال تسجيل إصابات بكورونا من يومين حتى اسبوع، وذلك وفقا لإجراءات وبروتوكولات تتبعها الوزارة.

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