المغرب ينفي إنشاء خط جوي مباشر مع الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

نفى مصدر دبلوماسي مغربي "بشكل قاطع" صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عبرية، تفيد بقرب الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين المملكة والاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن المصدر، الذي وصفته بـ"الكبير"، دون تسميته، أن المعطيات التي جرى تداولها طيلة اليوم بشأن قرب الإعلان عن خط جوي مباشر بين المغرب والاحتلال "مجرد أخبار عارية عن الصحة، ولا وجود لأي اتفاق في هذا الإطار".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، السبت، أنه من المقرر أن تعلن البلاد عن رحلات جوية مباشرة ضمن الخطوة التالية من الجهود الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب لتسهيل التطبيع بين الاحتلال ودول عربية.

والجمعة، أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الاحتلال، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات، التي سبق أن اتخذت خطوة مماثلة في 13 آب/ أغسطس الماضي.



ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين، الثلاثاء المقبل، في البيت الأبيض، بحضور رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية: الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.