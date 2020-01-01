  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كورونا عالميا.. أكثر من ربع مليون إصابة و6 آلاف وفاة خلال 24 ساعة

الأحد 13 سبتمبر 2020 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا.. أكثر من ربع مليون إصابة و6 آلاف وفاة خلال 24 ساعة



وكالات

أصيب نحو 288 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال 24 ساعة، لتصل الحصيلة العالمية لما يقارب 29مليون مصاب، بنحو 7,207,616حالة نشطة، فيما اجمالي المتعافين وصل لـ 20,811,464، في حين توفي أكثر من 6 آلاف شخص، لترتفع حصيلة الوفيات إلى نحو 924 ألفا.

وحتى الآن سجلت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من انتشار الفيروس التاجي 6,676,601 إصابة، تعافى منهم 3,950,354 حالة، فيما توفي198,128شخصا.

وسجلت الهند التي قفزت الى المرتبة الثانية عالميا 2,568 حالة ليصبح اجمالي الإصابات 4,754,356اصابة، تعافى منهم 3,702,595 شخصا، وتوفي 78,614 حالة.

33 ألف إصابة في البرازيل

وأعلنت البرازيل ثالث دولة بالترتيب العالمي تسجيل 814 وفاة، وأكثر من 33 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 131 ألف وفاة، وأكثر من 4,31ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

المكسيك تسجل أكثر من 400 وفاة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 421 وفاة و5674 إصابة جديدة بفيروس كورونا فجر الأحد.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 663973 حالة، والوفيات إلى 70,604.

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المعلنة.

وتشهد أمريكا اللاتينية أكبر انتشار لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.

ارتفاع الإصابات في ألمانيا

وارتفع عدد حالات فيروس كورونا المؤكدة في ألمانيا بمقدار 948 حالة، وتم الإبلاغ عن وفاة شخصين، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات لـ 260,546 إصابة، ووفاة 9,427 شخصا.

تزايد طفيف في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 148 إصابة و20 وفاة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 100 ألف، كما وصل عدد الوفيات إلى 5627 وفاة.

الكيان الإسرائيلي يسجل 11 وفاة و3961 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 11 وفاة و3961 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1101، والإصابات إلى 152525 إصابة.

وتم تسجيل 8 وفيات و2200 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، فيما يرقد 495 مصابا في المستشفيات بحالة حرجة، منهم 138 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا

كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق بفيروس كورونا، عقب إجراء مسوح طبية بالعاصمة القطرية الدوحة.

الأكثر قراءة اليوم

اشتراط أمريكي على دول الخليج التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.. ما هو؟

دور مصري فعال لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.. وتوقعات بحدوث اختراق بقضية رفع حصار غزة

ما علاقة نتنياهو.. قناة عبرية: سبب واحد جعل ترامب يغير موقفه من أبو مازن؟

فيديو مروّع : مصر.. عاطل يقتل شابا حاول الدفاع عن زوجته

قيادي فتحاوي: آن للقيادة الفلسطينية ان تصحو وعلى الرئيس عباس تشكيل حكومة طوارئ

مصادر: "حماس" ترغب في تسريع صفقة الأسرى والوفد المصري نقل رسائل متبادلة

عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

الأخبار الرئيسية

صورة : القاء القبض على المطلوب شادي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق

وفاة 3 مواطنين من قلقيلية و نابلس بفيروس كورونا

طالع .. إعلان البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية

داخلية غزة تحذر من العودة لاتخاذ اجراءات جديدة: تشديد الإجراءات على حركة المواطنين..

مرفق الرابط.. نشر رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا في قطاع غزة