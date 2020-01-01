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القواسمي للمطبعين : لا تستخدموا اسم فلسطين

الأحد 13 سبتمبر 2020 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي للمطبعين : لا تستخدموا اسم فلسطين



القدس المحتلة / سما /

طالب عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي المطبعين بعدم استخدام إسم فلسطين في مؤامراتهم،  ففلسطين قضية الشرفاء والأحرار وهم الأغلبية الساحقة من شعوبنا العربية الأصيلة وأحرار العالم، وليست قضية الانذال والمنبطحين على أعتاب الذل والخيانه في تل أبيب وواشنطن.


وقال القواسمي إن الأرض الفلسطينية معجونة بدماء الأنبياء والصحابة والشهداء ، ولن تدنسها أقدام الخيانة التي اختارت تل أبيب بوابة لها ، ولن يغير إحتفال الأنذال في البيت الأبيض من حقيقة القدس والأقصى والقيامة، وأن عباءة الخيانة لن تغير ما صنعه الدم الفلسطيني والعربي  في مواجهة الظلم والطغيان.


وأكد القواسمي إن المطبعين وافقوا أن القدس إسرائيلية، بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، وعلى رأسها الأقصى والقيامة ، وسيستمعون جيدا لصوت الشعب الفلسطيني الموحد في الميدان وفوق الأرض الفلسطينية، وفي كل عواصم العالم الذي يرفض الذل والهوان، ويؤكد للقاصي والداني أن فلسطين كانت وستبقى عربية رغم أنف الأنذال والمطبعين.

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