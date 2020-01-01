  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الإسرائيلية : 2651 إصابة جديدة بكورونا وتراجع بالحالات الخطيرة

الأحد 13 سبتمبر 2020 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية : 2651 إصابة جديدة بكورونا وتراجع بالحالات الخطيرة



القدس المحتلة / سما /

شخصت 2651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل، أمس السبت، وذلك في تراجع ملحوظ بالإصابات بعد أن تجاوز معدل الإصابة اليومي 4000 إصابة، كما لوحظ في تراجع الإصابات الخطيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وبحسب معطيات الوزارة، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1103 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي، بتسجيل 10 وفيات، أمس السبت، علما أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة يوم الجمعة.

ويرقد في المستشفيات المئات بحالات وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، حيث لوحظ تراجع بالحالات الخطيرة والحالات التي تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا للبيانات الرسمية، يرقد في المستشفيات 490 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة، بعد أن كان عددهم 495 مصابا، الجمعة، بينما 130 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك بعد كان عددهم الجمعة 138 مصابا.

ومع تواصل تسجيل معدل قياسي بالإصابات زادت وزارة الصحة من عدد فحوصات اكتشاف فيروس كورونا، حيث أجري، أمس السبت، 30253 فحصا، أظهرت النتائج بأن 8.8% منها كانت موجبة، في مؤشر لتراجع نسبة الإصابات التي تجاوزت خلال أيام الأسبوع الماضي حاجز الـ12%.

الأكثر قراءة اليوم

اشتراط أمريكي على دول الخليج التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.. ما هو؟

دور مصري فعال لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.. وتوقعات بحدوث اختراق بقضية رفع حصار غزة

ما علاقة نتنياهو.. قناة عبرية: سبب واحد جعل ترامب يغير موقفه من أبو مازن؟

فيديو مروّع : مصر.. عاطل يقتل شابا حاول الدفاع عن زوجته

قيادي فتحاوي: آن للقيادة الفلسطينية ان تصحو وعلى الرئيس عباس تشكيل حكومة طوارئ

عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

مصادر: "حماس" ترغب في تسريع صفقة الأسرى والوفد المصري نقل رسائل متبادلة

الأخبار الرئيسية

بالصور : القاء القبض على المطلوب شادي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق

وفاة 3 مواطنين من قلقيلية و نابلس بفيروس كورونا

طالع .. إعلان البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية

داخلية غزة تحذر من العودة لاتخاذ اجراءات جديدة: تشديد الإجراءات على حركة المواطنين..

مرفق الرابط.. نشر رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا في قطاع غزة