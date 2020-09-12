وفاة 3 مواطنين من قلقيلية و نابلس بفيروس كورونا

رام الله / سما /

توفي 3 مواطنين متأثرين باصابتهم بفيروس كورونا في قلقيلية ونابلس.

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم، عن وفاة مواطنة من قلقيلية (78 عاماً)، كانت تعاني من ضغط دم وجلطة دماغية.

كما أعلنت عنان الاتيرة نائب محافظ نابلس ورئيسة خلية الأزمة في المحافظة عن وفاة مواطنين منذ ساعات مساء أمس بفيروس كورونا.

واضافت الاتيرة أن المواطنين من مخيم بلاطة وقرية بيت دجن شرق نابلس، مؤكدا أن الطواقم الطبية تعمل على محاصرة انتشار الفيروس الذي يزداد في كافة المناطق بشكل ملحوظ .

وأكدت الاتيرة اصابة إحدى العاملات في مقر المحافظة، مشيرة الى اغلاق مقر المحافظة اليوم للقيام بإجراءات التعقيم وحصر المخالطين وإجراء الفحوصات الطبية.