رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد، تسجيل 6 وفيات و650 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين.

كما تناولت تواصل ردود الأفعال الرافضة والمنددة بالاتفاق التطبيعي البحريني مع الاحتلال.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

تواصل ردود الأفعال المنددة باتفاق التطبيع بين البحرين ودولة الاحتلال

مركزية "فتح": التطبيع المجاني تخل عن القدس ومقدساتها وتشجيع للاحتلال

اشتية: التطبيع وضع للحسابات الضيقة فوق القضايا الاستراتيجية وشرعنة للاحتلال

بدء توزيع لقاح "سبوتنيك V " ضد كورونا على الأقاليم الروسية

6 وفيات و650 اصابة جديدة بكورونا و191 حالة تعاف

الاحتلال: 11 وفاة و3961 اصابة جديدة بكورونا واتجاه الى الاغلاق الشامل ابتداء من الجمعة

"بحرينيون ضد التطبيع".. وسم يتصدر "تويتر"

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للأسبوع الثاني عشر على التوالي مطالبين نتنياهو بالاستقالة

"الأيام":

البحرين واسرائيل تتعهدان تسريع التطبيع.. خطط لفتح سفارات ومشاريع تعاون ثنائي ومعارضة شديدة في البحرين لاتفاق التطبيع

ردود واسعة من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني منددة بالتطبيع البحريني.. عريقات: واشنطن تعمل لتشكيل تحالف عربي مع اسرائيل

الأحمد: الاعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

مستوطن يطلق النار في الخليل وآخرون يضرمون النيران في أراضي مخماس

كورونا: 6 وفيات ورصد 650 اصابة جديدة ووفاة و326 اصابة في القدس الشرقية خلال يومين

"فتح" تؤكد أهمية وضع آليات لتنفيذ قرارات أمناء الفصائل لاستعادة الوحدة

"القدس":

6 وفيات و650 اصابة جديدة بكورونا واغلاق العيادات الخارجية بمستشفى جنين الحكومي

الفلسطينيون: التطبيع مكافأة لإسرائيل على عدوانها وشرعنة للاستيطان واهانة للمقدسات وبحرينيون معارضون يعبرون عن سخطهم وتنديد عربي ودولي

مستوطن يطلق النار باتجاه منزل في الخليل والاحتلال ينكل بشابين ويعتقل مواطنا من قلقيلية

اتفاق البحرين واسرائيل خطوة على طريق تغييرات جيوسياسية أوسع في المنطقة

الآلاف من الاسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة