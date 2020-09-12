الشرطة بغزة : القاء القبض على المطلوب شادي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق (صورة)

غزة / سما /

أعلنت المباحث العامة في الشرطة بغزة، صباح اليوم، أنها وبالتعاون مع وحدة المهام الخاصة (سهم) في قوات التدخل وحفظ النظام القت القبض على المطلوب شادي صبحي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق.

وأشارت في تصريح مقتضب إلى أن القبض جرى بعد عملية بحث وتحري أدت إلى الوصول ومعرفة المكان الذي يتواجد فيه الصوفي.

والقيق اسير محرر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكان يعمل ضابطا في الشرطة الفلسطينية بغزة قبل عام ٢٠٠٧.

وظهر الصوفي في فديوهات مصورة أكثر من مرة يتوعد فيها مطارديه ويؤكد انتقامه لوالده.

وتمكنت الشرطة في وقت سابق من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بالمشاركة في قتل القيق.