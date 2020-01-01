إسرائيل تتجه لفرض إغلاق شامل للحد من انتشار كورونا اعتبارا من الجمعة

القدس المحتلة / سما /

أعلن التلفزيون الرسمي الإسرائيلي السبت أن إسرائيل تتجه لفرض إغلاق شامل اعتبارا من يوم الجمعة القادم بسبب الزيادة الحادة في معدلات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال التلفزيون إن الإغلاق الكامل سيبدأ يوم الجمعة عشية رأس السنة اليهودية الجديدة في السادسة صباحا وسيستمر لمدة أسبوعين على الأقل.

وبحسب التلفزيون، فإن الإغلاق سيشمل جميع المدارس ورياض الأطفال في إسرائيل ابتداء من يوم الأربعاء.

واتخذ قرار الإغلاق الكامل يوم الخميس الماضي من قبل المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا في إسرائيل، بعد الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بمرض كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر أن تصادق عليه الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد.

وبحسب بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الصحة، فإن الإغلاق سيشمل فرض تقييدات حتى 500 متر من مكان السكن، وإغلاق المطاعم والفنادق والأماكن الثقافية والترفيهية والمحلات التجارية باستثناء الأماكن الأساسية مثل السوبر ماركت والصيدليات.

إضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق العديد من أماكن العمل، أو ستعمل جزئيا مع إمكانية العمل من المنزل قدر الإمكان.

وسيكون الإغلاق هو المرحلة الأولى في خطة من ثلاث مراحل تهدف إلى خفض أعداد الإصابات، حيث أن المرحلتين الثانية والثالثة، اللتين ستتضمنا تخفيف القيود لن تدخلا حيز التنفيذ إلا بعد تقليل معدل الإصابات في المرحلة الأولى.

من جانب آخر، قال وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت متأخر من الليلة الماضية إن الإغلاق الكامل، الذي سيتم فرضه على إسرائيل الأسبوع المقبل سيسبب أضرارا جسمية للاقتصاد الإسرائيلي.

وكتب كاتس في منشور على (فيسبوك) أن شبكة الأمان الاقتصادي الحالية جاهزة لمساعدة الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة والمتأثرين بالموجة الثانية من مرض فيروس كورونا.

وأضاف "أعتزم في الأيام المقبلة وضع خطة تكميلية تشمل إجراءات للاحتفاظ بالعمال وتدريبهم وتعزيز المصانع والشركات".

وفي نفس السياق، ذكرت الإذاعة العبرية العامة أن التقديرات في وزارة المالية تشير إلى أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد في حال تنفيذ خطة الإغلاق الكامل ستبلغ من 18 إلى 19 مليار شيقل (حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي).

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان اليوم تسجيل 3961 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152525 حالة من بينها 495 حالة خطيرة، و1101 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 1766 حالة شفاء جديدة لترفع الحصيلة إلى 113494 حالة .