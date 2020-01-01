  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان لماكرون: نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري و800 ألف رواندي

السبت 12 سبتمبر 2020 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان لماكرون: نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري و800 ألف رواندي



انقرة /سما/

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاداته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا إن فرنسا الاستعمارية تسببت في مقتل مليون جزائري، و800 ألف رواندي.

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة ألقاها مساء السبت خلال فعالية نظمها حزبه "العدالة والتنمية"، بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان مخاطبا ماكرون: "سبق وأخبرتك هاتفيا بأن تعتبر من التاريخ، ولا تعط تركيا دروسا في الإنسانية"، مضيفا "نحن نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري، و800 ألف رواندي".

وأشار إلى أن الذين يستهدفون تركيا واقتصادها "يسعون لثنينا عن مواقفنا المشرفة والحازمة".

#تركيا #رجب طيب اردوغان #ايمانويل ماكرون #فرنسا #الجزائر

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. كتائب القسام تكشف عن كنز عسكري ثمين بقبضة المقاومة بغزة

دبلوماسيون عرب : هذه هي الدولة التالية التي ستوقع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ..

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

فيديو مؤثر.. شاب غزّي يودع والدته التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا

الجذور التاريخية لإغراق المدمرتين البريطانيتين أمام سواحل دير البلح ..ناصر اليافاوي

الزراعة تعلن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

العدو لن يقبل بغزة مسلحة.. النخالة: اجتماع الأُمناء العامين عُقد بسبب الحاجة إلى مقاربات جديدة

القيادة

صحيفة اسرائيلية: هل سنكون أمام براغماتية فلسطينية بعد انقضاء جيل منظمة التحرير؟

"الاعلامي الحكومي" يصدر بيانا مهما بشأن جيل التسعينات وشباب غزة.. "وصلنا صوتكم"

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

صحة غزة تتوقع زيادة بالاصابات.. وتؤكد: لم نسجل عودة فيرس كورونا لأي حالة متعافية