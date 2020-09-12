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ندرس وضع الجامعة العربية..

عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات

السبت 12 سبتمبر 2020 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزام الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات



رام الله / سما /

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إنه خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.

وأضاف في حديث متلفز عبر (تلفزيون فلسطين): أنه يجب اليوم قبل الغد إنهاء سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، وإنهاء الانقسام، والمصالحة، وصولاً للشراكة الوطنية الكاملة.

وتابع الأحمد: الانتخابات كانت جزءاً من المطروح في الحوار في باجتماع "الأمناء العامون"، مشيراً إلى أنه قبل تفشي كورونا كان الحديث عن الانتخابات ورئيس لجنتها ذهب إلى غزة، ووصلنا إلى نقطة ايجابية، وجاءت بعدها كورونا وبعد ذلك جاء مخطط "الضم".

ولفت إلى أن يوم الثلاثاء يوم مفصلي، "حتى ترد الفصائل على الرويبضة، وأصحاب الخيانة أصبحت وجهة نظر".

وتابع: ندرس وضع الجامعة العربية، والأيام المقبلة الأفعال ستتحدث عن نفسها.

 

#عزام الاحمد #منظمة التحرير #القيادة الفلسطينية #الجامعة العربية #المصالحة الفلسطينية

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