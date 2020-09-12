محافظ سلفيت يُصدر قرارات جديدة بظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا

سلفيت /سما/

أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم السبت، قرارات جديدة، في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبعد التشاور مع مديري الصحة والتربية والتعليم.



وقرر كميل وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك)، فتح مدارس "حارس" و"كفل حارس" و"سرطة" و"مرده" الأساسية المختلطة.

كما قرر تمديد إغلاق مدرسة "بنات مرده" الثانوية وذكور بروقين الأساسية، والتزام جميع المخالطين المباشرين للمصابين والذين تم فحصهم بالعزل المنزلي لمده 14 يوماً.



كما أعلن كميل فحص الطلبة المخالطين للمعلم المصاب في مدرسة ذكور بروقين الأساسية.





