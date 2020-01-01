شاهد: السفير الفلسطيني خالد عارف يغادر البحرين

المنامة /سما/

غادر سفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف، مساء اليوم السبت، المملكة، متوجها الى فلسطين، بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باستدعائه الفوري للتشاور، بعد الاعلان عن الاتفاق بين البحرين ودولة الاحتلال برعاية أميركية.

وكانت القيادة الفلسطينية، أعلنت أمس، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي- البحريني- الإسرائيلي، واعتبرته خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، ودعما لتشريع جرائم الاحتلال البشعة ضد أبناء شعبنا، ونسفا للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية.

وطالبت القيادة مملكة البحرين، بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.