  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: السفير الفلسطيني خالد عارف يغادر البحرين

السبت 12 سبتمبر 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: السفير الفلسطيني خالد عارف يغادر البحرين



المنامة /سما/

 غادر سفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف، مساء اليوم السبت، المملكة، متوجها الى فلسطين، بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باستدعائه الفوري للتشاور، بعد الاعلان عن الاتفاق بين البحرين ودولة الاحتلال برعاية أميركية.

وكانت القيادة الفلسطينية، أعلنت أمس، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي- البحريني- الإسرائيلي، واعتبرته خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، ودعما لتشريع جرائم الاحتلال البشعة ضد أبناء شعبنا، ونسفا للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية.

وطالبت القيادة مملكة البحرين، بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.

#سفير فلسطين #البحرين
5
555

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن سبب زيارة الوفد الامني المصري الاخيرة الى قطاع غزة...

صحيفة عبرية: القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات خيالية مقابل التطبيع وهي كالتالي ..

اشتراط أمريكي على دول الخليج التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.. ما هو؟

أول تعليق رسمي فلسطيني على "اتفاق السلام" بين اسرائيل والبحرين

الكشف عن كواليس جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ومَسَاعٍ لاستثمار مبادرة السنوار

رئيس بلدية بيت حانون: الوباء يتفشى بمنحى تصاعدي.. وهناك بطئ بتعامل الصحة مع المصابين بكورونا

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و88 إصابة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

مرفق الرابط.. نشر رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا في قطاع غزة

دور مصري فعال لتنفيذ صفقة تبادل أسرى.. وتوقعات بحدوث اختراق بقضية رفع حصار غزة

6

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

قيادي فتحاوي: آن للقيادة الفلسطينية ان تصحو وعلى الرئيس عباس تشكيل حكومة طوارئ

وزيرة الصحة : تسجيل 6 حالات وفاه و 650 اصابة جديدة بكورونا