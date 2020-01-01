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117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

السبت 12 سبتمبر 2020 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن



عمان /سما/

سجلت في الأردن اليوم السبت، 117 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 113 حالة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3062.

وتوزعت الاصابات وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على 76 حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها 33 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و43 حالة تحت الاستقصاء، و16 حالة في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و15 حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و3 حالات في محافظة الكرك، مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان في محافظة إربد، مخالطتان لمصابين سابقين، وحالة واحدة في محافظة جرش، مخالطة لمصاب سابق، أما الحالات الخارجية الأربعة تعود إلى قادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وسجّلت حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها في مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22 حالة.

كما أُعلن عن تسجيل 72 حالة شفاء جديدة، 14 منها في مستشفى الأمير حمزة، و55 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 في مستشفى الملكة علياء.

#الاردن #فيروس كورونا

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