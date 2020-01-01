إغلاق العيادات الخارجية بمستشفى جنين الحكومي حتى إشعار آخر

جنين /سما/

أعلنت إدارة مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، اليوم، إغلاق العيادات الخارجية بالمستشفى ابتداءاَ من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر باستثناء عيادات الأورام والدم.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور وسام أبو بكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا، من منطلق الحرص على حماية المرضى والعاملين من العدوى.

وأضاف: "نظراً لعدم قدرة المستشفيات المخصصة على استقبال المزيد من المصابين، تقررت إعادة ترتيب بعض الاقسام لتخصيصها للمصابين، إذ إن علاج مرضى كورونا سيكون في المستشفى نفسه".

وقد أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة إلى 128 حالة، موزعة على عدة تجمعات في المحافظة، وجميع هذه الحالات قيد الحجر المنزلي باستثناء حالتين في المستشفى العسكري.