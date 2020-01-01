وزيرا الخارجية الإسرائيلي والبحريني يتهاتفان ويتبادلان التهاني!

القدس المحتلة /سما/

هاتف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، مساء اليوم السبت، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الجانبين أكدا على الرغبة في خدمة المصالح المشتركة التي من شأنها تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

فيما أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانًا أكدت فيه إجراء الاتصال.

وبحسب البيان البحريني، فقد تبادل الوزيران خلال الاتصال التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين الجانبين، والذي تم الإعلان عنه يوم أمس في اتصال هاتفي بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيان "تم الـتأكيد على أهمية المضي قدمًا بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".