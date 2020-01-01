مرفق الرابط.. نشر رابط استعلام منحة الـ100 دولار للمتضررين من كورونا في قطاع غزة

غزة /سما/

أعلنت وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عن نشر أسماء المتضررين من أزمة جائحة كورونا المستفيدين من المنحة القطرية بقيمة (سبعة ملايين دولار) لصالح 70 الف مواطن من القطاعات المتضررة.



وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً للجهود الرامية لتعزيز صمود أبناء شعبنا وخاصة المتضررين منهم في القطاعات المتضررة جراء الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المُعلن عنها في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.



وقد بلغ عدد المسجلين في وزارة العمل 158,611 مسجل، حيث خضعت بيانات المسجلين للتدقيق والفحص وفق قواعد بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني الخاص بالوزارة.



وأكدت الوزارة، أنه أعطت أولوية لوزن القطاع المتضرر وحجم الضرر والحالة الاجتماعية ومعايير اجتماعية أخرى وضعت بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

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