منظمة التحرير: إسرائيل تشرع ببناء عمارات سكنية في مستوطناتها بالضفة الغربية

رام الله /سما/

قالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، إن إسرائيل شرعت حديثا ببناء عمارات سكنية تتكون من 10 طوابق في عدد من مستوطناتها في الضفة الغربية.

وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير في تقرير له، أنه تم الشروع ببناء عمارات سكنية في مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله وعدد آخر من المستوطنات.

وأشار التقرير إلى أن الخطوة تندرج في إطار التوسع الاستيطاني وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك فئة المهاجرين إلى إسرائيل.

وحذر التقرير من "خطوات ضم غير معلنة تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية بما في ذلك تغيير خريطة مفصلة لأراضي شرق وغرب بيت لحم لصالح التوسع الاستيطاني".

وأوضح أن الخريطة الجديدة تفيد بإلغاء طرق وفتح أخرى في المنطقة المستهدفة ما يمهد لإنشاء مشاريع استيطانية في بادية بيت لحم الشرقية، خاصة بعد مصادرة مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة.

وأشار التقرير إلى الشروع في إقامة متنزهات على هذه المرافق ومرافق عامة في بادية بيت لحم "ما ينذر بضم صامت للمنطقة عبر تحويلها إلى مناطق سكنية لصالح الاستيطان".

ويعد ملف الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف محادثات السلام بين الجانبين منذ عام 2014، علما أن أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي يقيمون في الضفة الغربية.