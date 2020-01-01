74 % من المواطنين يعتبرون فرض الغرامات والعقوبات سيلزم المواطنين باتخاذ إجراءات الوقاية من كورونا

رام الله /سما/

أنجز مركز البحوث واستطلاع الرأي في الجامعة العربية الأمريكية، اليوم، دراسةً حول مدى معرفة الفلسطينيين بنظام العقوبات والإجراءات الحكومية المفروضة على ممارسات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وقد أيّد 63% تطبيق وفرض العقوبة والمخالفات على المواطنين بشكل كامل على الكمامات ولبس القفازات، وعبر 54% عن اعتقادهم أنّ الأجهزة الأمنية المختلفة لا تقوم بتطبيق هذه المخالفات، أما فيما يتعلق بأداء الحكومة فأعرب 62% من المشاركين أن الحكومة الفلسطينية تدير أزمة كورونا بشكل جيد.

الدراسة اعتمدت على استطلاع أُجري عبر الهاتف لعينة عشوائية مكونة من 1348 مبحوثاً من مختلف محافظات الضفة الغربية تجاوزت أعمارهم الـ18 عاماً، 50% منهم ذكور و50% منهم إناث، وقد تم جمع البيانات خلال الفترة الواقعة ما بين 27/ 8/ 2020 و3/ 9/ 2020.

نظام العقوبات والإجراءات

وبينت الدراسة أن 74% من المشاركين في الاستطلاع رأوا أن فرض المخالفات المالية ستلزم الناس على ارتداء الكمامة والقفازين خلال تواجدهم في الأماكن العامة، إضافة إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، كما أن 63%من الفلسطينيين (62% من الذكور و65% من الإناث) يؤيدون تطبيق القانون وفرض العقوبة والمخالفات على المواطنين.

وحول معرفة الجمهور في المخالفات الخاصة بالشركات والمحال التجارية، أظهرت النتائج أن 79% من الفلسطينيين (83% ذكور، 75% إناث) لديهم معرفة بطبيعة المخالفات المفروضة على المنشآت والشركات والمحال التجارية غير المطبقة لإجراءات السلامة والوقاية، وتتضمن هذه المخالفات دفع غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار أردني، ولا تزيد على 500 دينار أردني، إضافة إلى إغلاق المكان لمدة أسبوع من تاريخ المخالفة، و21% لا يعرفون العقوبة (17% من الذكور و25% من الإناث).

وحول تطبيق فرض العقوبات على الشركات والمحال التجارية، فإن 68% منهم (67% من الذكور و68% من الإناث) يؤيدون تطبيق العقوبة بشكل كامل على الكمامات ولبس القفازات، فيما 16% منهم (16% من الذكور و15% من الإناث) يؤيدون تطبيقها على الكمامات فقط، في حين بلغت نسبة الذين لا يؤيدون تطبيقها 17% (17% من الذكور و16% من الإناث).

وحول أثر فرض العقوبات على الشركات والمحال التجارية المخالفة بعدم اتخاذهم إجراءات الوقاية والسلامة، قال 85% منهم (84% من الذكور و86% من الإناث) إن تطبيق القانون سيلزمهم بذلك.

وعي الجمهور حول المخالفات الخاصة بمنشأة أو شركة أو محل تجاري أو مقدم خدمات"

وحول مدى معرفة المواطنين بالعقوبات المفروضة على شركات النقل العام غير الملتزمين بالبروتوكولات الصحية، 83% من المشاركين في الاستطلاع، أكدوا معرفتهم بذلك، منهم 87% ذكور و79% إناث، مع العلم أن العقوبات المفروضة على شركات النقل العام غير الملتزمين تتضمن دفع غرامة مالية لا تقل عن 50 دينار أردني ولا تزيد عن 100 دينار وسحب رخصة القيادة لمدة أسبوع، وحول مدى تأييدهم لفرض العقوبات، فقد ذكر 69% منهم (68% من الذكور و70% من الإناث) أنهم يؤيدون تطبيقها بشكل كامل على الكمامات ولبس القفازات، (17% من الذكور و16% من الإناث) يؤيدون تطبيقها على الكمامات فقط، 14% لا يؤيدون تطبيقها بالتساوي بين الذكور والإناث.

وحول اعتقاد المواطنين أن فرض العقوبات والقانون سيلزم شركات النقل العام على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، فقد أيد ذلك 87% (87% من الذكور و86% من الإناث)، في حين 13% منهم أكدواأنهم لن يلتزموا.

بينما، أفاد 77% من المشاركين أن الحكومة تمكنت من توضيح العقوبات المفروضة على المخالفين ، منهم 78% ذكور مقابل 76% إناث، وبشكل عام فقد عبر 21% من المشاركين -خاصة الذكور منهم- عن أنهم لن يلتزموا في حال تمت مخالفتهم وبإمكانهم التخلص من المخالفة من خلال علاقاتهم، حيث بلغت نسبة الذكور 24% مقابل 17% من الإناث، وتشير النتائج إلى وعي المشاركين والتزامهم بإجراءات الوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أما بالنسبة لالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، 85% منهم (89% لدى الإناث مقابل 81% لدى الذكور) يقومون بالتباعد الاجتماعي، 82% ملتزمون بعدم المشاركة في بيوت العزاء بنسبة 85% للإناث مقابل 78% للذكور، أما الالتزام بعدم المشاركة في الأعراس فقد كانت النسبة 80%، حيث بلغت نسبة الإناث الملتزمات 85% مقابل 76% لدى الذكور.

الكمامات ..

وحول التزام المواطنين بلبس الكمامات، أعرب 79% منهم (84% إناث، 74% ذكور) عن التزامهم بلبس الكمامة عند خروجهم من المنزل، أما بالنسبة لتعقيم الأغراض عند شرائها من الأسواق فقد بلغت نسبة الملتزمين 54% منهم (59% للإناث مقابل 50% للذكور)، وحول مدى الالتزام بلبس الكفوف عند الخروج من المنزل فقد بلغت النسبة 30% منهم (29% عند الإناث مقابل 30% عند الذكور).

أما بالنسبة لالتزام المواطنين بإجراءات الحكومة للحد من انتشار الفيروس في الحي أو الحارة التي يسكن بها المشاركون، فقد أشار 61% منهم (60% للذكور و61% للإناث) إلى عدم الالتزام، في حين أكد 39% من المشاركين على الالتزام.

ومن ضمن الدراسة، أكد93% من المشاركين على حرصهم بوضعاحتياط من الكمامات ومواد التعقيم في حقائبهم أو سياراتهم أو منازلهم ومكاتبهم، حيث بلغت النسبة عند الإناث 96% مقابل 91% عند الذكور.

كما أفاد90%من المشاركين في الاستطلاع أن التزامهم بلبس الكمامة نابع من مسؤوليتهم الفردية، بنسب متقاربة بين الذكور والإناث (90% و91% على التوالي)، فيما أشار 23% من المشاركين أن التزامهم بلبس الكمامة بسبب خوفهم من العقوبة بنسبة (25% من الذكور مقابل 22% من الإناث).

وحول آلية إدارة أزمة كورونا من قبل الحكومة الفلسطينية، رأى 62% من المشاركين أن الحكومة تدير الأزمة بشكل جيد، فيما أفاد 56% منهم (53% من الذكور مقابل 60% من الإناث) بعدم الاعتماد على وعي الشعب في مواجهة فايروس كورونا، بينما أعرب 44% من المشاركين (48% من الذكور مقابل 41% من الإناث) بالإمكان الاعتماد على وعي الشعب أو الفرد في مواجهة وباء كورونا.

وقد أظهرت الدراسة أن مدى التزام الإناث بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس أعلى منه لدى الذكور بشكل عام.