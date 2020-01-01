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رئيس الوزراء يطّلع على آخر المستجدات من قادة الأمن

السبت 12 سبتمبر 2020 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يطّلع على آخر المستجدات من قادة الأمن



رام الله /سما/

 ترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، السبت، اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية، واطلع على آخر المستجدات والتطورات الأمنية في كافة المحافظات.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على استمرار جهود المؤسسة الأمنية في حفظ النظام والسلم الأهلي، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، خاصة في ظل جائحة "كورونا"، وفي ظل ما تفرضه التحديات المستجدة في المنطقة، وما يترتب على ذلك من إجراءات لمواجهة أي خطر يتعرض له مشروعنا الوطني.

وقال: "ما يهمنا هو تعزيز صمود أبناء شعبنا من خلال التناغم والتعاون بين جميع المؤسسات الرسمية والتنظيمية والمدنية والشعبية".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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