كورونا يهزم عزمي مجاهد أسطورة الطائرة المصرية

القاهرة /سما/

غيب الموت عزمي مجاهد، نجم الكرة الطائرة الأسبق بنادي الزمالك ومنتخب مصر، وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن أمير عزمي، لاعب الزمالك السابق (السبت)، وفاة والده عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل أحد المستشفيات إثر تدهور حالته الصحية في أعقاب إصابته بالفيروس التاجي.

ونعى اتحاد الكرة المصري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي النجم الراحل، سائلا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل.

وكان عزمي مجاهد أحد أساطير الكرة الطائرة في نادي الزماك ومنتخب مصر وقارة أفريقيا، وتوج مع الفريق الأبيض والفراعنة بالعديد من البطولات، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1974.

وشارك الراحل فى دورة الألعاب الأولمبية 1976 بمونتريال، إلى جانب تمثيله منتخب مصر فى كأس العالم 1975، وتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين فى البطولة، واختير من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

واتجه عزمي للعمل الإداري بعد اعتزاله اللعب، حيث تقلد عدة مناصب، أبرزها عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، وكذلك عضوية اتحاد الكرة المصري، وغيرهما من المهام.