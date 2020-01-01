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معروف: البدء بأخذ عينات عشوائية من داخل المجتمع لكسر سلسلة العدوى

السبت 12 سبتمبر 2020 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: البدء بأخذ عينات عشوائية من داخل المجتمع لكسر سلسلة العدوى



غزة /سما/

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن طواقم وزارة الصحة والجهات المختصة بقطاع غزة، تعمل على  كسر سلسلة انتقال العدوى من خلال منع انتشارها خارج البؤر.

وأشار معروف خلا تصريحات متلفزة عبر قناة الاقصى اليوم السبت، إلى البدء بأخذ عينات عشوائية من داحل المجتمع، سعيا لكسر سلسلة العدوى، مشددا على أنه في حال اكتشاف بؤر جديدة لتفشي الفيروس سيتم التعامل معها مباشرة.

وأوضح أن تخفيف الإجراءات بشكل كبير سيحدث عند تطويق تفشي الفيروس، مبينا أن  تسهيل الحركة في بعض المناطق مرتبط بحالة الوضع الوبائي في كل منطقة.

ودعا معروف المواطنين للقيام بإجراءات السلامة وعلى رأسها الكمامة والتباعد وتقييد الحركة، معتبرا أن حالة الوعي المطلوبة من المواطنين، هي سبب كبير في نجاح الجهود لمواجهة الجائحة.

#سلامة معروف #المكتب الاعلامي الحكومي #غزة #فيروس كورونا

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