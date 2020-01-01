  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي فتحاوي: آن للقيادة الفلسطينية ان تصحو وعلى الرئيس عباس تشكيل حكومة طوارئ

السبت 12 سبتمبر 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فتحاوي: آن للقيادة الفلسطينية ان تصحو وعلى الرئيس عباس تشكيل حكومة طوارئ



رام الله /سما/

تسائل حاتم عبد القادر  عضو المجلس الثوري لحركة فتح، "ماذا ينتظر الرئيس عباس وهل سيواصل المراوحة في التنديد والشجب والاستنكار  هذه المواقف لا قيمة لها".

وأضاف عبد القادر أن مواقف التنديد والشجب وحدها لا تشكل رادعا،  ولا تعني شيئا للشعب الفلسطيني الذي يذبح كل يوم، مضيفاً آنه قد آن الأوان لهذه القيادة أن تصحو من غفوتها وتعود إلى شعبها  وتتحمل مسؤوليتها، كما أن أوان الشعب الفلسطيني الذي غيب طويلا أن يقول كلمته ويدافع عن قضيته وهو قادر على ذلك.

وطالب  عبد القادر الرئيس عباس الآن وفورا تشكيل حكومة طوارئ وطنية تستعيد وحدة الشعب الفلسطيني  وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة في موعد أقصاه نهاية هذا العام، وإلا سيتحمل شخصيا مسؤولية انهيار المشروع الوطني  الفلسطيني.

#حركة فتح #القيادة الفلسطينية #التطبيع #الرئيس عباس #المصالحة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن سبب زيارة الوفد الامني المصري الاخيرة الى قطاع غزة...

صحيفة عبرية: القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات خيالية مقابل التطبيع وهي كالتالي ..

أول تعليق رسمي فلسطيني على "اتفاق السلام" بين اسرائيل والبحرين

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الكشف عن كواليس جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ومَسَاعٍ لاستثمار مبادرة السنوار

إنتحار شاب شنقا في غزة

رئيس بلدية بيت حانون: الوباء يتفشى بمنحى تصاعدي.. وهناك بطئ بتعامل الصحة مع المصابين بكورونا

الأخبار الرئيسية

6

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة : تسجيل 6 حالات وفاه و 650 اصابة جديدة بكورونا

الرجوب: الاتفاق البحريني- الإسرائيلي أمر معيب ومخز ونأمل من الشعوب التحرك

اشتراط أمريكي على دول الخليج التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.. ما هو؟

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و88 إصابة بفيروس كورونا