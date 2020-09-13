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الشعبية: الأونروا تتنصل من مسؤولياتها وقررنا الاحتجاج أمام مراكزها رفضاً لسياستها

السبت 12 سبتمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: الأونروا تتنصل من مسؤولياتها وقررنا الاحتجاج أمام مراكزها رفضاً لسياستها



غزة /سما/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" في غزة وممثلة في مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي، تنصلت من مسئولياتها تجاه شعبنا والمخيمات في القطاع في ظل تداعيات جائحة كورونا والأوضاع المعيشية الصعبة التي نتجت عنها، حيث ما زالت الوكالة تراوغ وتماطل في تقديم المساعدات الاغاثية العاجلة للاجئين في ظل جائحة كورونا، وغيرها من المسئوليات التي تتعلق بالصحة والبيئة والنظافة وإعالة الفقراء والمتضررين من الوباء، وفي ظل إصرارها الشديد على عدم توزيع المواد التموينية رغم تكدسها في مخازنها، واحتمالات تعرضها للتلف قبل توصيلها لمستحقيها.

وقررت لجنة اللاجئين التابعة للجبهة الشعبية، تنظيم وقفات احتجاجية على سياسة المراوغة والتقصير الواضحتين من قبل إدارة الأونروا تجاه شعبنا والمخيمات خاصة في فترة جائحة كورونا، حيث ستنظم الوقفة الأولى يوم الأحد الموافق 13/9/2020، الساعة 11 صباحاً أمام مقري الوكالة في كل من النصيرات ودير البلح، والوقفة الثانية يوم الاثنين الموافق 14/9/2020 الساعة 11 صباحاً أمام عيادة السويدي في شارع النص بغزة، مؤكدة أن هذه الاحتجاجات ستتواصل وتتصاعد أمام جميع المراكز، حتى تستجيب الأونروا لحقوق اللاجئين العادلة.

ودعت  جماهير شعبنا وكافة الفعاليات الوطنية والمجتمعية وجموع اللاجئين بالمشاركة الواسعة في هذه الوقفات، مع ضرورة الالتزام بكل الإرشادات والتعليمات الصحية بلبس الكمامات، والتباعد اثناء تنفيذ الفعالية.

#الجبهة الشعبية #الاونروا #فيروس كورونا

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