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نقابات عمال فلسطين: 21 ألف عامل تعطلوا في قطاع الصناعات بغزة

السبت 12 سبتمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابات عمال فلسطين: 21 ألف عامل تعطلوا في قطاع الصناعات بغزة



غزة /سما/

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال غزة سامي العمصي أن 21 ألف عامل في قطاع الصناعات المعدنية تعطلوا عن أعمالهم بسبب الظروف التي فرضتها جائحة "كورونا".

وبين العمصي في تصريح صحفي أن ظروف الجائحة أجبرت 2000 مصنع على إغلاق أبوابها؛ بصورة مؤقتة، باستثناء 100 مصنع تواصل العمل في قطاع غزة.

وأوضح أن المصانع العاملة حاليا، تختص في مجال الخياطة لصناعة الملابس الطبية والكمامات، واللباس الواقي، والأغذية والألبان، والبلاستيك، والأكياس، والورق، وعلب الكرتون، والأخشاب للتصدير، بقدرة انتاجية محدودة، ويعمل بها مئات العمال فقط. وقال نقيب العمال، إن غالبية تلك المصانع، لن تصرف رواتب عمالها، بسبب تعطلهم، مما سيفاقم معاناة العمال وأسرهم، مطالبا إدارة المصانع بصرف نسبة من الرواتب، تقديرا لجهود العمال السابقة في خدمتهم، ومراعاة لظروف الجائحة التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة في القطاع، وحرمت آلاف الأسر من قوت يومهم.

وأكد العمصي على ضرورة تكاتف الجهود، في مساندة عمال الصناعات وكافة الصناعات الأخرى، مشددا أن قطاع الصناعات يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الاقتصاد الفلسطيني.

#قطاع غزة #عمال فلسطين #فيروس كورونا

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