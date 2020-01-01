روسيا تبدأ توزيع لقاحها ضد كورونا اليوم وسط تصاعد بالاصابات في العالم

سما /وكالات/

سجلت الاصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول ارتفاعا بعد فترة من انحسار الفيروس في اعقاب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول وبلغ عدد المصابين في العالم حاليا أكثر من 28,683,990 شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 920 آلاف و264 حالة.

وسجلت جمهورية التشيك رقما قياسيا بعدد الإصابات اليومية مع 1447 إصابة، كما سجلت الهند قفزة لليوم الثاني على التوالي بعدد الاصابات اليومية بعد تسجيل 97570، واحتلت بذلك المركز الثاني بالنسبة لعدد الاصابات بعد تسجيل 4.65 مليون اصابة في المجمل.

بينما ارتفعت الوفيات في الولايات المتحدة التي تحتل المركز الاول عالميا إلى 192 ألفاً و834 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى 6 ملايين و438 ألفاً و739 حالة.

وسجلت البرازيل التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا، خلال يوم واحد 874 حالة وفاة و43718 اصابة جديدة، إذ وصل عدد الوفيات في البلاد الى 130,396 حالة وأربعة ملايين و282,164 إصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت روسيا التي تحتل المركز الرابع عالميا 5488 إصابة و119 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الاصابات فيها إلى مليون و57,362 حالة، منها 18,484 وفاة.

وعلى صعيد متصل ضمن اجراءات مكافحة الفيروس، أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك "V ضد فيروس كورونا على الأقاليم الروسية.