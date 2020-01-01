منى زكي: علّمت أطفالي طرق مواجهة المتحرشين

وكالات / سما /

ناشدت الفنانة منى زكي كل متابعيها من أولياء الأمور، بحضور ورشة عمل لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، من المقرر أن تقام في ساقية عبد المنعم الصاوي يوم الجمعة 18 أيلول بتنظيم مؤسسة Safe Kids في مصر، مؤكدة ضرورة أن يتعلم كل أب وكل أم سبل حماية أطفالهم من التحرش وكيفية التعامل مع الأطفال المعرضين للإيذاء الجنسى.

منى زكي سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف في مصر والشرق الأوسط، قامت بنشر فيديو خاص للترويج لحملة Safe Kids التي ستقام بمقر ساقية عبدالمنعم الصاوى ضد التحرش الجنسى للأطفال، وتبدأ بورشة عمل ولقاء تدريبي بعنوان "كيف تحمى طفلك - التمكين ضد التحرش الجنسى"، يوم الجمعة 18 سبتمبر، بقاعة النهر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وقالت إنها شخصيا ستكون حريصة على حضور ورشة العمل إذا لم تكن مرتبطة بتصوير مسلسلها الجديد، وأضافت: المحاضرة مدتها 90 دقيقة فقط، وأتمنى كلكم تروحوا لأنه من المهم يكون عندنا وعي بقضية التحرش، وإننا ننقل الوعي ده لأولادنا خاصة في هذا التوقيت.

وتابعت مؤكدة أن بعض أولياء الأمور يتخوفون من الحديث مع أولادهم حول هذه الموضوعات الشائكة في سن مبكرة، وقالت: دراسات كثيرة أكدت أن الطفل "الواعي" وبخاصة المراهقين، هم الأكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهم بمواجهة المتحرشين.

وقالت إنها شخصيا حاولت توعية أولادها ضد التحرش الجنسي واستعانت بكتاب عنوانه "أنا غالي"، وقرأته مع أولادها وساعدها كثيرا لتوصيل معلومات واضحة وبسيطة حول ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال وكيفية الحفاظ على أنفسهم بمواجهة أي شخص يحاول التطاول عليهم جسديا أو لفظيا.