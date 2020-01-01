  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

منى زكي: علّمت أطفالي طرق مواجهة المتحرشين

السبت 12 سبتمبر 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
منى زكي: علّمت أطفالي طرق مواجهة المتحرشين



وكالات / سما /

ناشدت الفنانة منى زكي كل متابعيها من أولياء الأمور، بحضور ورشة عمل لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، من المقرر أن تقام في ساقية عبد المنعم الصاوي يوم الجمعة 18 أيلول بتنظيم مؤسسة Safe Kids في مصر، مؤكدة ضرورة أن يتعلم كل أب وكل أم سبل حماية أطفالهم من التحرش وكيفية التعامل مع الأطفال المعرضين للإيذاء الجنسى.

منى زكي سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف في مصر والشرق الأوسط، قامت بنشر فيديو خاص للترويج لحملة Safe Kids التي ستقام بمقر ساقية عبدالمنعم الصاوى ضد التحرش الجنسى للأطفال، وتبدأ بورشة عمل ولقاء تدريبي بعنوان "كيف تحمى طفلك - التمكين ضد التحرش الجنسى"، يوم الجمعة 18 سبتمبر، بقاعة النهر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وقالت إنها شخصيا ستكون حريصة على حضور ورشة العمل إذا لم تكن مرتبطة بتصوير مسلسلها الجديد، وأضافت: المحاضرة مدتها 90 دقيقة فقط، وأتمنى كلكم تروحوا لأنه من المهم يكون عندنا وعي بقضية التحرش، وإننا ننقل الوعي ده لأولادنا خاصة في هذا التوقيت.

وتابعت مؤكدة أن بعض أولياء الأمور يتخوفون من الحديث مع أولادهم حول هذه الموضوعات الشائكة في سن مبكرة، وقالت: دراسات كثيرة أكدت أن الطفل "الواعي" وبخاصة المراهقين، هم الأكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهم بمواجهة المتحرشين.

وقالت إنها شخصيا حاولت توعية أولادها ضد التحرش الجنسي واستعانت بكتاب عنوانه "أنا غالي"، وقرأته مع أولادها وساعدها كثيرا لتوصيل معلومات واضحة وبسيطة حول ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال وكيفية الحفاظ على أنفسهم بمواجهة أي شخص يحاول التطاول عليهم جسديا أو لفظيا.

#منى زكي #المتحرشين

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن سبب زيارة الوفد الامني المصري الاخيرة الى قطاع غزة...

أول تعليق رسمي فلسطيني على "اتفاق السلام" بين اسرائيل والبحرين

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

إنتحار شاب شنقا في غزة

الكشف عن كواليس جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ومَسَاعٍ لاستثمار مبادرة السنوار

رئيس بلدية بيت حانون: الوباء يتفشى بمنحى تصاعدي.. وهناك بطئ بتعامل الصحة مع المصابين بكورونا

نص البيان .. ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 6 حالات وفاه و 650 اصابة جديدة بكورونا

الرجوب: الاتفاق البحريني- الإسرائيلي أمر معيب ومخز ونأمل من الشعوب التحرك

اشتراط أمريكي على دول الخليج التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.. ما هو؟

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و88 إصابة بفيروس كورونا

صحيفة عبرية: القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات خيالية مقابل التطبيع وهي كالتالي ..