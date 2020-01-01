الأردن: الملك يوجه بتقديم الرعاية الطبية للفنان محمد الختوم

وكالات / سما /

نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تحيات الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى الفنان الأردني محمد الختوم، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل.

واطمأن العيسوي، خلال اتصال هاتفي، على صحة الفنان الختوم، الذي سيتم وبناء على التوجيهات الملكية السامية تقديم الرعاية الطبية له في مدينة الحسين الطبية، ومتابعة حالته الصحية.

وكان ناشطون اردنيون، طالبوا بتوفير علاج للفنان الأردني محمد الختوم والذي يرقد على سرير الشفاء في منزله منذ 7 أشهر .

و يعاني الختوم من تليف على الرئتين ويحتاج الى زراعة رئة بشكل عاجل، حيث انه يتستعين بجهاز اكسجين في منزله ليساعده على التنفس.

وتصدر ترند #علاج_الفنان_محمد_الختوم منصة توتير في الاردن.