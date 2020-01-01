  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الأردن: الملك يوجه بتقديم الرعاية الطبية للفنان محمد الختوم

السبت 12 سبتمبر 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: الملك يوجه بتقديم الرعاية الطبية للفنان محمد الختوم



وكالات / سما /

نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تحيات الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى الفنان الأردني محمد الختوم، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل.

واطمأن العيسوي، خلال اتصال هاتفي، على صحة الفنان الختوم، الذي سيتم وبناء على التوجيهات الملكية السامية تقديم الرعاية الطبية له في مدينة الحسين الطبية، ومتابعة حالته الصحية.   

وكان ناشطون اردنيون، طالبوا بتوفير علاج للفنان الأردني محمد الختوم والذي يرقد على سرير الشفاء في منزله منذ 7 أشهر .

و يعاني الختوم من تليف على الرئتين ويحتاج  الى زراعة رئة بشكل عاجل، حيث انه يتستعين بجهاز اكسجين في منزله ليساعده على التنفس.

وتصدر ترند #علاج_الفنان_محمد_الختوم منصة توتير في الاردن.

#محمد الختوم #الديوان الملكي الهاشمي #الملك عبدالله الثاني

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن سبب زيارة الوفد الامني المصري الاخيرة الى قطاع غزة...

أول تعليق رسمي فلسطيني على "اتفاق السلام" بين اسرائيل والبحرين

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

إنتحار شاب شنقا في غزة

الكشف عن كواليس جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ومَسَاعٍ لاستثمار مبادرة السنوار

رئيس بلدية بيت حانون: الوباء يتفشى بمنحى تصاعدي.. وهناك بطئ بتعامل الصحة مع المصابين بكورونا

نص البيان .. ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 6 حالات وفاه و 650 اصابة جديدة بكورونا

الرجوب: الاتفاق البحريني- الإسرائيلي أمر معيب ومخز ونأمل من الشعوب التحرك

اشتراط أمريكي على دول الخليج التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.. ما هو؟

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و88 إصابة بفيروس كورونا

صحيفة عبرية: القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات خيالية مقابل التطبيع وهي كالتالي ..