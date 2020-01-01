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إغلاق قرية الفندقومية جنوب جنين 48 ساعة بسبب كورونا

السبت 12 سبتمبر 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم السبت، إغلاق قرية الفندقومية جنوب جنين، لمدة 48 ساعة، تبدأ من الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت، وذلك بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في القرية.

وأضاف الرجوب في تصريح صحفي، أن إغلاق القرية يأتي لتمكين فرق الطب الوقائي من إجراء الفحوص اللازمة، ولتتبع الخريطة الوبائية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المجلس القروي ستقوم بتطبيق مقتضيات هذا القرار لما فيه مصلحة وسلامة أبناء القرية، مناشدا بضرورة الالتزام والتعاون مع الجهات المعنية لمحاصرة انتشار هذا الفيروس.

#جنين #الفندقومية #كورونا

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