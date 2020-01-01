فيديو.. سيدة تمنع إهانة مجند مصري بالقطار وهكذا كافأها الرئيس السيسي

وكالات / سما /

ما زالت أصداء واقعة تنمر كمسري قطار بأحد مجندي القوات المسلحة مستمرة، وتدخل سيدة القطار لدفع ثمن تذكرة القطر. وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالإنضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور، وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءاً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وأضاف بيان القوات المسلحة، أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجند كان يستقل قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، ولا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه ومن كماماته ومن زيه العسكري وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت سيدة وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.

اعتذار رسمي من وزارة النقل

تقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وزير النقل يؤكد الاحترام والتقدير لجموع ركاب القطارات

أكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنَّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، موضحاً أنَّه تمّ تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري وتمّ وقفهما عن العمل.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ جميع العاملين بوزارة النقل وقطاعتها يعملون لخدمة المواطن المصري، معبرًا عن رفضه التجاوز من قبل العاملين للجمهور، قائلاً: "كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، ولا تهاون مع أي مخطئ".

سيدة القطار: شعرت أنه ابني

كشفت صفية إبراهيم التي ظهرت في الفيديو الخاص بتجاوز كمسارية قطار المنصورة في حق مجند بالقوات المسلحة الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى عن كواليس الواقعة.

وأكدت إبراهيم، لـ"الوطن"، أنها كانت متجهة إلى مركز بركة السبع لحضور فرح ابن شقيقتها، قائلة: "اللى عملته لا يستحق التكريم وأي حد مكاني كان هيعمل كده.. أنا عملت اللى كان لازم يتعمل وشعرت بأن هذا المجند ابنى".

رئيس السكة الحديد يعقد اجتماعا مع كمسارية القطارات

ووفق مصدر مسؤول، من المقرر أن يعقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اجتماعًا مع "كمسرية القطارات"، لمطالبتهم جميعًا بضبط النفس في أثناء التعامل مع الركاب، ولتوعيتهم بطريقة التعامل مع الركاب المخالفين، وأنه في حال تجاوز الراكب يتمّ التعامل معه بالقانون، كما سيتمّ تحذيرهم بعدم التجاوز، وأنَّه في حال التجاوز سيكون الفصل من العمل نهائياً.

وتقرر تحويل كمسري قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة إلى التحقيق ووقفه عن العمل بسبب واقعة تنمره على مجند كان يستقل القطار.