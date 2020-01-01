تعرف على أسهل عملية ضبط مخدرات في العالم..!

وكالات / سما /

حتى في أكثر أحلامهم وردية، لم يتوقع ضباط الشرطة في أستراليا أن يعثروا على كمية ضخمة من المخدرات بطريقة سهلة، حتى من دون بذل جهد يذكر.

وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة "سي أن أن الأميركية"، الجمعة، فقد كان ضباط الشرطة جالسين كالمتعاد في مركزهم بمقاطعة نيو ساوث ويلز شمال شرقي البلاد.

وفجأة، سمعوا دويا كبيرا، ليكتشفوا أن شاحنة صغيرة اصطدمت بسيارتين تابعتين للشرطة أمام المركز وفرت من المكان.

وبعد ملاحقة بسيطة اعتمدت على الكاميرات وإفادات الشهود، تمكنت الشرطة الأسترالية من العثور على الشاحنة وسائقها، الذي كان يتصرف بشكل مريب.

ولدى تفتيشها، تبين أنها معبئة بكميات ضخمة من مخدر "ميثامفيتامين" تزن 273 كيلوغراما، وتقدر قيمتها بنحو 145 مليون دولار أميركي.

وطبقا لمعلومات "سي أن أن"، فقد وقعت الحادثة في يوليو الماضي، لكن تفاصيلها اتضحت هذا الشهر، مع إصدار محكمة قرار بسجن المدان، سيمون تو (26 عاما) في القضية 6 أعوام، بتهمة نقل مخدرات محظورة.

واعتبر المحقق في الشرطة الأسترالية، غيلان بيكر، أن الرجل المتورط في القضية كان حظه عاثرا للغاية، قائلا "لقد مر بيوم سيء للغاية".

وأضاف أن اصطدام شاحنة بسيارات الشرطة وعليها هذه الكمية من المخدرات أمر غير معتاد بل استثنائي للغاية.

وتابع: "هذه أسهل عمليات ضبط نفذتها شرطة نيو ساوث ويلز. إنه أمر لا يصدق".