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وزيرة الصحة : تسجيل 6 حالات وفاه و 650 اصابة جديدة بكورونا

السبت 12 سبتمبر 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 6 حالات وفاه و 650 اصابة جديدة بكورونا



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة تسجيل 6 وفيات و 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 88 عاما من الفوار بمحافظة الخليل ومواطنة 79 عاما من حلحول، ومواطن 75 عاما من برقين بمحافظة جنين، ومواطن 79 عاما من دير غسانة بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 73 عاما، ومواطن 51 عاما من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (85)، محافظة نابلس (119)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (53)، محافظة رام الله والبيرة (72)، جنين (21)، أريحا والأغوار (19)، طوباس (9)، سلفيت (13)، طولكرم (54)، قطاع غزة (88)، ضواحي القدس (58)، فيما لم ترد معطيات جديدة حول الحالة الوبائية في مدينة القدس.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة بيت لحم (145)، محافظة سلفيت (4)، و(42) حالة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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