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الصين تصف مهلة تطبيق "تيك توك" بـ"السرقة القسرية"

السبت 12 سبتمبر 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تصف مهلة تطبيق "تيك توك" بـ"السرقة القسرية"



وكالات / سما /

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، إن حيل التنمر الاقتصادي والتلاعب السياسي التي تمارسها الولايات المتحدة على الشركات غير الأمريكية تصل إلى حد السرقة القسرية.

وقال تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي دوري عندما طلب من التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بأن المهلة التي وضعت لشركة ((بايت دانس)) الصينية لبيع الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير (تيك توك) لن تمدد.

وأخبر ترامب الصحفيين "إما الغلق أو البيع".

وقال تشاو إن الصين تعارض الممارسة الأمريكية الخاصة بتمديد مفهوم الأمن الوطني واستغلال السلطة الوطنية لقمع شركات أجنبية بعينها. إن حيل التنمر الاقتصادي والتلاعب السياسي التي تمارسها الولايات المتحدة على الشركات غير الأمريكية تصل إلى حد السرقة قسرية.

وقال إنها "تنتهك مبادئ السوق والقواعد الدولية، وتظهر المفارقة عندما تدعي الولايات المتحدة أنها تدعم اقتصاد السوق والمنافسة العادلة".

ولفت تشاو إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة تصحيح الخطأ فورا والتوقف عن قمع الشركات الأجنبية، من بينها الشركات الصينية، مشيرا إلى أن الصين ستحتفظ بحقوقها الخاصة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية.

#الصين #تيك توك

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