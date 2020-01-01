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أوقاف غزة : نتجه للتعايش مع كورونا وفتح المساجد

السبت 12 سبتمبر 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة : نتجه للتعايش مع كورونا وفتح المساجد



غزة / سما /

كشف عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن توجه للتعايش مع فيروس كورونا بشكل تدريجي.

وقال الأغا في تصريحات لإذاعة القدس المحلية بغزة، إن هناك خطة لإعادة فتح المساجد.

وأضاف "إذا استطعنا أن نصل مع المواطن لحالة من الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية وسيطرنا على الوضع، سنمضي في افتتاح المساجد".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، نفى وجود أي مخطط يقوم على التعايش مع انتشار كورونا، واعتبر أن ذلك يعني التضحية بنحو 90 ألف مواطن من كبار السن ممن يعانون أمراضًا مختلفة.

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