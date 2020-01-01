مسؤول إسرائيلي : سنفتح سفارة في البحرين قريبًا

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه سيتم العمل على فتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة قريبًا.

ونقلت قناة 12 العبرية، عن المسؤول قوله، إنه سيتم اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن السفارة سيتم العمل على إنشائها فور توقيع الاتفاقية مع البحرين.

وأشار إلى أن الحكومة في تل أبيب تعتزم الترويج لذلك في أقرب وقت ممكن.

من جهته أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بما وصفه "التطور الهام" بعد الإعلان الجديد عن تطبيع العلاقات مع البحرين، واعتبره علامة بارزة أخرى في الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع دول أخرى في المنطقة.

وقال "سنواصل العمل بحزم لجلب المزيد من الدول إلى علاقات دبلوماسية دافئة مع إسرائيل".