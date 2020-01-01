  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

مسؤول إسرائيلي : سنفتح سفارة في البحرين قريبًا

السبت 12 سبتمبر 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي : سنفتح سفارة في البحرين قريبًا



القدس المحتلة / سما /

 قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه سيتم العمل على فتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة قريبًا.

ونقلت قناة 12 العبرية، عن المسؤول قوله، إنه سيتم اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن السفارة سيتم العمل على إنشائها فور توقيع الاتفاقية مع البحرين.

وأشار إلى أن الحكومة في تل أبيب تعتزم الترويج لذلك في أقرب وقت ممكن.

من جهته أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بما وصفه "التطور الهام" بعد الإعلان الجديد عن تطبيع العلاقات مع البحرين، واعتبره علامة بارزة أخرى في الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع دول أخرى في المنطقة.

وقال "سنواصل العمل بحزم لجلب المزيد من الدول إلى علاقات دبلوماسية دافئة مع إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

هنية يكشف عن سبب زيارة الوفد الامني المصري الاخيرة الى قطاع غزة...

أول تعليق رسمي فلسطيني على "اتفاق السلام" بين اسرائيل والبحرين

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

إنتحار شاب شنقا في غزة

الكشف عن كواليس جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ومَسَاعٍ لاستثمار مبادرة السنوار

رئيس بلدية بيت حانون: الوباء يتفشى بمنحى تصاعدي.. وهناك بطئ بتعامل الصحة مع المصابين بكورونا

نص البيان .. ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : تسجيل 6 حالات وفاه و 650 اصابة جديدة بكورونا

الرجوب: الاتفاق البحريني- الإسرائيلي أمر معيب ومخز ونأمل من الشعوب التحرك

اشتراط أمريكي على دول الخليج التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.. ما هو؟

الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و88 إصابة بفيروس كورونا

صحيفة عبرية: القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات خيالية مقابل التطبيع وهي كالتالي ..