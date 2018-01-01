هيجواين يصل أمريكا تمهيداً لرحيله عن يوفنتوس

وكالات / سما /

حط جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، رحاله بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، لإتمام عملية انتقاله إلى فريق إنتر ميامي لكرة القدم الذي يملكه الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وكان أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس الجديد، قد أبلغ جونزالو هيجواين بضرورة البحث عن فريق آخر للانتقال إليه هذا الصيف، حيث شدد له بأنه لن يعتمد عليه في الموسم القادم.

ونشر خورخي ماس الشريك في ملكية إنتر ميامي، صورة له مع جونزالو هيجواين عندما وصل المهاجم الأرجنتيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلق عليها: “مرحباً بك أيها البطل والمهاجم العالمي”.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن انتقال جونزالو هيجواين إلى إنتر ميامي، ولكن التقارير الصحفية تؤكد أن المهاجم الأرجنتيني سيخضع يوم السبت للفحوصات الطبية، تمهيداً لإكمال انتقاله إلى النادي الأمريكي.

وهذا ليس اللاعب الأول الذي سيتعاقد معه ديفيد بيكهام من يوفنتوس، بل سبق له التوقيع قبل أسابيع مع بطل العالم 2018 بليز ماتويدي.