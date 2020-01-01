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لامبارد يؤكد: كانتي لن يغادر تشيلسي

السبت 12 سبتمبر 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لامبارد يؤكد: كانتي لن يغادر تشيلسي



وكالات / سما /

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن الدولي الفرنسي نجولو كانتي، لاعب خط وسط البلوز، لن يغادر النادي اللندني.

ولم يشارك النجم الفرنسي بشكل منتظم مع البلوز في الموسم الماضي بسبب الإصابة، وارتبط بالانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، في الصيف الحالي.

وقال لامبارد في تصريحات عبر شبكة “بي بي سي”: “أعتقد أن كل نادٍ في العالم سيرغب كثيرًا في كانتي، لقد رأيت تلك التقارير أيضًا، إنه لاعب وشخص رائع وأنا بالتأكيد لا أريد أن أفقده، إنه أساسي فيما يتعلق بما أحاول القيام به”.

وأكمل: “من الواضح أنه يمكننا التحدث عن اللاعبين الهجوميين لدينا، ولكن شخصًا مثل نجولو والعمل الذي يقوم به في خط الوسط، العام الماضي كان صعبًا بالنسبة له، بسبب الإصابات”.

وأوضح: “لقد دخل الموسم الماضي بإصابة، ربما كان ذلك تتويجًا لأربع أو خمس سنوات من المباريات، لذلك أنا متحمس حقًا ليكون جاهزًا بدنيًا”.

وختم المدير الفني للفريق اللندني حديثه: “إنه يبدو منتعشًا، بالطبع أريد أن أحتفظ بكانتي”.

#تشيلسي #لامبارد #كانتي

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