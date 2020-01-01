10 أندية تغيب عن افتتاح البريميرليغ والليغا

وكالات / سما /

تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي وكذلك الدوري الإسباني السبت، بالجولة الافتتاحية لموسم 2020-2021 في كلتا المسابقتين.

وتقام 4 مباريات في اليوم الأول من الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي، أهمها مواجهة فولهام ضد أرسنال في الافتتاح، وليفربول حامل اللقب ضد ليدز يونايتد العائد للمسابقة بعد غياب "16 عاما".

وسيتأجل ظهور بعض الفرق الكبرى، في الجولة الافتتاحية للمسابقتين، بسبب استمرار مشاركتها في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي حتى أغسطس الماضي.

وتأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، وكذلك بيرنلي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي, بسبب وصول قطبي مانشستر إلى الأدوار النهائية في البطولتين الأوروبيتين أدى لتأجيل اللقاءين.

وأرادت رابطة "البريميرليغ" منح الفرق التي وصلت إلى أدوار متقدمة في البطولات الأوروبية مزيدا من الراحة، على أن تستهل مشوارها في المسابقة بدءا من الجولة الثانية.

وكان السيتي قد وصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال قبل الخروج على يد ليون الفرنسي، بينما وصل اليونايتد إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي, قبل أن يطيح به إشبيلية الإسباني خارج البطولة.

الدوري الإسباني

ولن يكون العملاقان ريال مدريد حامل لقب "الليغا"، وغريمه برشلونة موجودين في الجولة الافتتاحية، بعدما تواجدا في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا أيضا.

وكان من المفترض أن يستهل الريال حملة دفاعه عن لقبه بمواجهة ضد خيتافي الذي لعب أيضا مباراته في دور الـ16 للدوري الأوروبي في أغسطس، بينما كان "البرشا" سيستقبل إلتشي على ملعب "كامب نو".

ويسري الوضع ذاته على إشبيلية، الذي وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي وتوّج باللقب، لتتأجل مباراته الافتتاحية ضد أتلتيكو مدريد، الذي تواجد هو الآخر في ربع نهائي دوري الأبطال.