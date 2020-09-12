الصحة بغزة : تسجيل حالتي وفاة و88 إصابة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة اثنين من المواطنين وتسجيل 88 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال البيان الصادر عن وزارة الصحة أن المواطنة رسمية علي الرن 73 عاما توفيت في مستشفى غزة الاوروبي جراء اصابتها بفيروس كورونا.



كما توفي المواطن كمال احمد حمدان 51 عاما في نستشفى غزة الاوروبي جراء اصابته بفيروس كورونا.



وأشارت الصحة الى ان عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1707 عينة و تعافي 42 حالة من الطواقم الصحية واسرهم وخروجهم من مستشفى الصداقة.

وأكدت ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 1719 اصابة منها 1550 نشطة فيما بلغ المتعافين 156 والوفيات 13.

وأكدت الصحة ان عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية أولا بأول وتراجع سياساتها واجراءاتها خلال مرحلة الاستحابة الحالية وأن غرفة عمليات الطوارئ تشد على أيدي طواقمها التي تعمل في مواجهة الجائحة وتعتبرها الرصيد الوفي والحافظة لصحة شعبها.

ودعت الصحة الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في اجراءات الوقاية لحظة واحدة لان استهتارك_سيقتل_احبابك داعيةالجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.