برشلونة يمنح جريزمان قميصه المفضل

وكالات / سما /

استجاب نادي برشلونة الإسباني لطلب نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بالحصول على قميصه المفضل ذو الرقم 7 بعد ارتدائه القميص رقم 17 خلال الموسم الماضي.

ويعتبر الرقم 7 هو الرقم المفضل للنجم الدولي الفرنسي والذي ارتداه على مدار مسيرته مع ريال سوسيداد ثم مع أتلتيكو مدريد، وكذلك مع المنتخب الفرنسي.

وكان الرقم 7 في حوزة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو قبل رحيله إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مطلع الموسم الماضي، ليبقى الرقم شاغرًا طوال الموسم، بعد ارتداء جريزمان للرقم 17.

وعبر جريزمان، في تصريحات قبل بضعة أشهر، عن رغبته في الحصول على الرقم 7، وهي الأمنية التي حققها له برشلونة وأعلن عنها النادي رسميًا، أمس الجمعة، من خلال فيديو استعرض فيه نجم كرة السلة الأمريكية كيفين ديورانت القميص الجديد لجريزمان بالرقم 7 على ظهره.

ومن جانبه، وجه الدولي الفرنسي الشكر لزميه كوتينيو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “أود أن أشكر فيليب كوتينيو، والذي بالإضافة إلى كونه لاعبًا رائعًا هو كذلك زميل رائع”.