بالأسماء.. اعتماد أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

غزة / سما /
كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الجمعة, عن أعضاء مكتبه التنفيذي الجديد للدورة القادمة 2020-2024.
وفيما يلي أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد القدم:
- جبريل الرجوب رئيسا.
- إبراهيم أبو سليم نائبا وممثلا عن قطاع غزة.
- سوزان شلبي نائبا وممثلا عن الضفة المحتلة.
- زياد بقاعي نائبا وممثلا عن الشتات.
- أعضاء المناطق:
أولا: قطاع غزة:
- فرع "غزة والشمال":
1- صلاح أبو العطا.
2- ياسر رضوان.
3 سامر ظاهر.
- فرع "الوسطى والجنوب":
1- محمد الأغا.
2- وجدي جودة.
3- كمال السطري.
ثانيا: الضفة المحتلة:
- فرع "الشمال":
1- تيسير نصر الله.
2- عماد عبد الحق.
3- غسان قبها.
- فرع "الوسط":
1- فراس ابو ميالة.
2- كمال عبيدات.
3- حسان زين.
4- أريج عاصي.
- فرع "الجنوب":
1- صلاح الجعبري.
2- سبيل دعيبس.
3- كفاح الشريف.
4- غدير الناجي.
ثالثا: الشتات:
1- عبير حسن.
2- كريستيان نزال.