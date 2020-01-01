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بالأسماء.. اعتماد أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

السبت 12 سبتمبر 2020 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. اعتماد أعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الجمعة, عن أعضاء مكتبه التنفيذي الجديد للدورة القادمة 2020-2024.

وفيما يلي أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد القدم:

- جبريل الرجوب رئيسا.

- إبراهيم أبو سليم نائبا وممثلا عن قطاع غزة.

- سوزان شلبي نائبا وممثلا عن الضفة المحتلة.

- زياد بقاعي نائبا وممثلا عن الشتات.

- أعضاء المناطق:

أولا: قطاع غزة:

- فرع "غزة والشمال":

1- صلاح أبو العطا.

2- ياسر رضوان.

3 سامر ظاهر.

- فرع "الوسطى والجنوب":

1- محمد الأغا.

2- وجدي جودة.

3- كمال السطري.

ثانيا: الضفة المحتلة:

- فرع "الشمال":

1- تيسير نصر الله.

2- عماد عبد الحق.

3- غسان قبها.

- فرع "الوسط":

1- فراس ابو ميالة.

2- كمال عبيدات.

3- حسان زين.

4- أريج عاصي.

- فرع "الجنوب":

1- صلاح الجعبري.

2- سبيل دعيبس.

3- كفاح الشريف.

4- غدير الناجي.

ثالثا: الشتات:

1- عبير حسن.

2- كريستيان نزال.

#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

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