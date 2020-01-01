تركيا تدين إقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أدانت الخارجية التركية بشدة، إقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها، في بيان أصدرته الجمعة، من التطبيع البحريني، وقالت إن هذه الخطوة تأتي منافية لمبادرة السلام العربية، والتعهدات التي اتخذت ضمن منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت أن الخطوة المذكورة ستكون بمثابة ضربة ضد الجهود المبذولة للدفاع عن القضية الفلسطينية، وستشجع على مواصلة إسرائيل ممارساتها غير المشروعة ضد فلسطين، ومحاولاتها لترسيخ الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يمر عبر تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف: "كنتيجة لضغط وإكراه الجهات الفاعلة من خارج المنطقة، فإن التنازلات غير المسؤولة التي يتم تقديمها بسبب المخاوف حيال المصالح الضيقة لا يمكنها أن تلغي هذه الحقيقة أو تبدلها".