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طهران حول تطبيع البحرين علاقاتها مع إسرائيل: خطوة مخزية ومشينة

السبت 12 سبتمبر 2020 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران حول تطبيع البحرين علاقاتها مع إسرائيل: خطوة مخزية ومشينة



وكالات

دانت طهران بشدة اتفاق تطبيع البحرين علاقاتها مع إسرائيل، ووصفته بالعمل "المشين"، وحملت البحرين مسؤولية أي استهداف إسرائيلي للأمن في منطقة الخليج.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "إقامة علاقات بين البحرين والكيان الصهيوني خطوة مشينة وعمل مهين، واستخفاف بتطلعات الفلسطينيين، وتضحية بعقود من النضال الشعب الفلسطيني وآلامه، لأجل الانتخابات الأمريكية".

وأضاف البيان أنه "لا شك في أن الشعب الفلسطيني والمسلمين الأحرار في العالم سيرفضون التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، وإن هذه الخطوة المخزية ستبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني المظلوم والشعوب الحرة إلى الأبد".

 وقال البيان إن "الحكومة البحرينية ارتكبت خطأ جوهريا، وبدلا من الحصول على الشرعية من الشعب البحريني، أدارت ظهرها له عبر خطوة مهينة، ولجأت إلى الاحتلال الإسرائيلي، وضحت بحقوق الشعب الفلسطيني لأجل انتخابات داخلية أمريكية".

وحذرت الخارجية الإيرانية "البحرين وشركاءها في هذه الخطوة" من أنهم سيتحملون "جميع عواقب أي استهداف إسرائيلي للأمن في منطقة الخليج".

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