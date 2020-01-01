رام الله / سما /

تصدر إعلان القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها للإعلان الثلاثي الأميركي- البحريني- الإسرائيلي، واعتبار ذلك خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت.

كما أبرزت الصحف استدعاء سفير دولة فلسطين لدى البحرين، وادانة قوى وفصائل الاتفاق التطبيعي، واعتباره "طعنة للحقوق الوطنية لشعبنا"، بالإضافة إلى اعلان وزارة الصحة تسجيل 8 حالات وفاة، و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1208 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

القيادة ترفض وتستنكر الاعلان الثلاثي الأميركي البحريني الاسرائيلي: خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.. واهم من يعتقد أن هذه التنازلات التي تأتي على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني ستخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة

وزير الخارجية والمغتربين يستدعي سفيرنا لدى البحرين.. قوى وفصائل تدين اتفاق التطبيع: طعنة للحقوق الوطنية لشعبنا

الرئيس يهاتف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

مرشح الرئاسة الأميركية جو بايدن: سأعارض الضم وعلى إسرائيل وقف توسيع المستوطنات

الصفدي: إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية الخطوة الوحيدة لتحقيق السلام

"أوتشا": الاحتلال هدم 389 منزلا فلسطينيا منذ بداية جائحة "كورونا" حتى آب الماضي.. إصابات في الضفة وأهالي سنجل يرغمون الاحتلال على إزالة خيام للمستوطنين من أراضيهم

عريقات: الرئيس أعطى تفويضا كاملا وواضحا لكافة الفصائل على أي مخرجات للجان التي تم تشكيلها

الصين تدعم برنامج "الأونروا" للمعونة الغذائية في غزة للسنة الثالثة على التوالي

8 وفيات و652 إصابة بـ "كورونا" و1208 حالة تعاف

مصرع طفل وشاب بحادثي سير في عزون عتمة وكفردان

"الأيام":

القيادة ترفض التطبيع البحريني مع إسرائيل خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات سلمية ومستوطنون يقيمون بؤرة جديدة قرب يطا

# بحرينيون_ ضد_ التطبيع .. وسم يتصدر "تويتر"

وفاة طفل وشاب بحادثي سير في قلقيلية وجنين

"كورونا": وفاة 8 مواطنين وتسجيل 652 إصابة وارتفاع عدد المعالجين في غرف العناية المكثفة

بايدن: سأعارض الضم وعلى إسرائيل وقف توسيع المستوطنات

قلق أممي من ارتفاع عدد عمليات الهدم وتصاعد عنف المستوطنين في ظل الجائحة

"القدس":

القيادة تعلن رفضها للتطبيع بين البحرين وإسرائيل

رفض فلسطيني واسع واستدعاء سفيرنا لدى المنامة

ترمب يعلن عن اتفاق البحرين وإسرائيل على تطبيع العلاقات

الصفدي: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي شرط لتحقيق السلام

بايدن: أعارض الضم وعلى إسرائيل التوقف عن إقامة مستوطنات والسماح بإقامة دولة فلسطينية

8 وفيات و652 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

أهالي سنجل ينجحون في إزالة بؤرة استيطانية.. إبعاد 4 من حراس الأقصى وإصابة 6 مواطنين بالرصاص

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك