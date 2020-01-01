  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة عبرية: القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات خيالية مقابل التطبيع وهي كالتالي ..

السبت 12 سبتمبر 2020 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات خيالية مقابل التطبيع وهي كالتالي ..



القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر عبرية اليوم ان القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات اقتصادية خيالية من الإمارات والسعودية مقابل الموافقة على التطبيع مع اسرائيل.

وذكرت صحيفة "جلوبس" الاسرائيلية انه في الاشهر الاخيرة جرت مفاوضات سرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبمشاركة ومعرفة السعودية والبحرين ومصر، والرئيس محمود عباس ومحمد اشتية رئيس الحكومة بهدف انهاء المعارضة الفلسطينية لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأضافت انه الامارات والسعودية قدمت وعدا بايقاف عملية تطبيق السيادة الاسرائيلية على اراضي الضفة الغربية وفي نفس الوقت استئناف المفاوضات مع اسرائيل.

كذلك تم طرح عروض اقتصادية على القيادة الفلسطينية، ووفقًا لدبلوماسيين دوليين مدعومين من السعودية شاركوا في هذه الخطوة ، فقد عرض على القيادة الفلسطينية استثمارات ضخمة في البنية التحتية ، وفتح قنوات تجارية مباشرة، وبيع النفط والغاز بأسعار منخفضة للغاية ، وإنشاء مناطق صناعية متطورة ، وتوظيف عشرات الآلاف من المهندسين والأكاديميين الفلسطينيين في الشركات الخليجية وغيرها.

كما تم التطرق الى تطوير قطاع غزة، ومساعدة السلطة الفلسطينية على استعادة السيطرة المدنية على غزة. رغم أن هذه ليست خطوة بسيطة، لكنها ممكنة في ظل ظروف حركة حماس. بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة انه تم وعد السلطة باعادة فتح اتفاقيات باريس الاقتصادية لعام 1994 ، التي تقيد الاقتصاد الفلسطيني بشدة ، وتتركه معتمدا بشكل كامل على إسرائيل مقابل موافقة السلطة على تطبيع الدول العربية مع اسرائيل.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين و إسرائيل توصلوا إلى اتفاق سلام لتطبيع العلاقات بينهم برعاية أمريكية.

ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ15 من سبتمبر الجاري مراسم توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

علماء: بكتيريا خارقة أسوأ من فيروس كورونا ستقضي "قريبا" على 10 ملايين شخص سنويا

إنتحار شاب شنقا في غزة

صحة غزة : حالة وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس بلدية بيت حانون: الوباء يتفشى بمنحى تصاعدي.. وهناك بطئ بتعامل الصحة مع المصابين بكورونا

لهذا السبب .. أول زيارة إماراتية رسمية إلى إسرائيل مهددة بالتأجيل

نص البيان .. ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين

الأخبار الرئيسية

الكشف عن كواليس جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ومَسَاعٍ لاستثمار مبادرة السنوار

كواليس التطبيع: البحرين بادرت وطلبت أن تتبع الإمارات

هنية يكشف عن سبب زيارة الوفد الامني المصري الاخيرة الى قطاع غزة...

أول تعليق رسمي فلسطيني على "اتفاق السلام" بين اسرائيل والبحرين

نص البيان .. ترامب يعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" بين إسرائيل والبحرين