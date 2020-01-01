وزير الداخلية البحريني: التطبيع مع إسرائيل موقف شجاع يعكس حكمة الملك

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، إن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، يعد إجراء سياديا، و"هو موقف شجاع يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

كما اعتبر وزير الداخلية أن هذا "الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخليا وخارجيا، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار".

وأوضح آل خليفة أن "البحرين تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة أن البحرين وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفا هذه الخطوة بـ"التاريخية".

من جانبها أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الأمريكي البحريني الإسرائيلي عن اتفاق السلام.

واعتبرت ذلك "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية" وقالت إن هذه الخطوة تعد دعما "لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".