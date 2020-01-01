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هكذا علق أبو تريكة على تطبيع البحرين

السبت 12 سبتمبر 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا علق أبو تريكة على تطبيع البحرين



القاهرة / وكالات /

اعتبر نجم المنتخب المصري ونادي الأهلي، سابقا، محمد أبو تريكة، أن "فلسطين قضية الشجعان لا قضية أتباع وضعفاء"، مشددا على أن "التطبيع خيانة".

وتعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطبيع البحرين علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، قال أبو تريكة، عبر تويتر: "الطبيعي أن يكون الصراع والتنافس على الوصول للقمة لا إلى القاع".


وأمكن قراءة عبارة أظهرها "تويتر" أسفل تغريدة أبو تريكة، تقول إنه قصر إمكانية التعليق على تغريدته على من يقوم بمتابعتهم فقط، وهي خاصية جديدة أتاحهتا الشبكة لمستخدميها.

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