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وسم "بحرينيون يرفضون التطبيع" الأكثر تداولا على "تويتر"

السبت 12 سبتمبر 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسم "بحرينيون يرفضون التطبيع" الأكثر تداولا على "تويتر"



وكالات

تصدر وسم "بحرينيون يرفضون التطبيع" و"التطبيع خيانة"، قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، بالتزامن مع إعلان المنامة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأرفق نشطاء التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو ورسوما كاريكاتورية، كانت الأكثر تداولا للتعبير عن الإدانة والاستنكار، والرفض الحاصل لإعلان التطبيع، ورفض الدعوة الأمريكية لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الجاري.

واعتبر بحرينيون أن اتفاق الحكومة مع الاحتلال لم يمثلهم، ويعد نقطة سوداء في تاريخ البلاد، مذكّرين بالمواقف الإيجابية البحرينية على مدار العقود الماضية تجاه القضية الفلسطينية.

وطالب سياسيون وناشطون بحرينيون حكومة بلادهم بمراجعة هذه الاتفاقية، التي تأتي خروجا عن الإجماع العربي تجاه القضية.

وقالت جمعية "الوفاق" المعارضة في بيان لها، إنه "لا شرعية لموقف النظام البحريني من التطبيع مع إسرائيل".

وتابعت يأن "التطبيع مع الكيان الصهيوني تضادٌّ صارخ مع إرادة شعب البحرين وانقلاب على عقيدته المبدئية في رفض احتلال فلسطين وانسجام تام مع الإرهاب الصهيوني واعتراف له بحق قتل وتعذيب وتهجير إخوة الدين وأبناء العروبة وشركاء الإنسانية".

فيما عبر عدد من النواب السابقين، والناشطين في مجال رفض التطبيع، عن استيائهم من هذه الاتفاقية.

وفور إعلان التطبيع الرسمي، نشط هاشتاغ "بحرينيون ضد التطبيع"، و"التطبيع خيانة" في موقع "تويتر".

وأعلنت البحرين عن توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، لتصبح الدولة الخليجية الثانية بعد الإمارات التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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